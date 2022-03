Mehr Platz für Schüler Grundschule am See in Groß Twülpstedt wird deutlich erweitert

Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Grundschule am See in Groß Twülpstedt: Schulausschuss-Vorsitzender Thorsten Fricke (vorne von links), Rüdiger Fricke, Grundschulleiterin Lubica Markgraf und Architektin Stefanie Meyer.

Groß Twülpstedt. Die Grundschule am See in Groß Twülpstedt wird erweitert. Am Montag wurde offiziell der Grundstein gelegt.