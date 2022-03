Feuerwehr Bornum stellt Hilfsprogramm für Ukraine auf

Organisierte Hilfe für die Ukraine kommt zukünftig von der Bornumer Feuerwehr: So stellten die Kameradinnen und Kameraden rund um Ortsbrandmeister Axel Günther ein Hilfsprogramm für die Ukraine auf.

Man entschied sich, genau festzulegen was benötigt wird. So kam es dann, dass Spenden für ein Nahrungsmittel-Paket und ein Hygiene-Paket gesammelt werden sollten. Es wurde ein Flyer erstellt, woraus ersichtlich war was jeweils benötigt wird. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hemkenrode aus dem Landkreis Wolfenbüttel ging es dann auch los. Alle waren überwältigt, wie schnell und wie viel an Spenden zusammen gekommen sind. Neben den vielen privaten Spendern, gab es auch viele große wie die Driebeschule Königslutter, der Kindergarten der Moschee Königslutter, die Sozialstation Cremlingen, Zahnarztpraxis Thürmann aus Weddel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Klinikums Braunschweig und das Wilhelmgymnasium Braunschweig.

Etwa 2000 Pakete für die Ukraine

So kamen rund 2000 Pakete zusammen. Da das Gerätehaus in Bornum diese Menge nicht lagern konnte, hat sich die Feuerwehr Ochsendorf angeboten hier zu unterstützen. Gestern Abend wurden dann die Pakete in Ochsendorf in mehrere Transporter verladen. Marcus Schroth, ein Kollege von Axel Günther, organisierte die Fahrzeuge von verschiedenen Betrieben ( Baumärkte, Autohäuser und Privat Personen). Mit vereinten Kräften wurde alles verladen.

Da nicht alles rein passte, wird der Rest auf dem Rückweg mitgenommen und auf anderem Wege in die Ukraine gebracht. Gestärkt mit einem kleinen Imbiss durch die Feuerwehr Ochsendorf, machte sich der Konvoi dann gegen 21 Uhr auf den Weg zur Polnisch/Ukrainischen Grenze. Alle waren überwältigt von dieser spontanen Aktion mit einem so tollen Erfolg. Der stellv Ortsbrandmeister Hemkenrode, Jan Sprenger, lies es sich nicht nehmen selber mitzufahren.

red

