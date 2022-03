Helmstedt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag auf einem Autohaus-Gelände. Der Wagen ist drei Jahre alt, aber nicht zugelassen.

Polizei Helmstedt Unbekannte Täter stehlen Multivan in Helmstedt – Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen schwarzen Multivan von dem Gelände eines Autohauses in der Von-Guericke-Straße gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte noch am Mittwochabend ein Angestellter den drei Jahre alten, aber nicht zugelassenen Wagen auf dem Parkplatz des Geländes stehen sehen.

Zu Beginn der Arbeit am Donnerstagmorgen war das Fahrzeug nicht mehr da. Personen, die Hinweise auf den Verbleib des PKW oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

