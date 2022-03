Süpplingen. Unbekannte haben Hundeköder auf beliebten Gassi-Runden in Süpplingen (Kreis Helmstedt) verteilt. Eine Besitzerin musste mit ihrem Hund zum Tierarzt.

Hunde- und Katzenbesitzer in Süpplingen müssen sich vor Giftködern in Acht nehmen, die Unbekannte dort ausgelegt haben. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Polizei warnt Hundebesitzer vor Giftködern in Süpplingen

Eine Hundebesitzerin aus Süpplingen (Landkreis Helmstedt) hat der Polizei mitgeteilt, dass ihr Hund am frühen Morgen im Bereich des Steinweg vermutlich vergifteten Fleischsalat gefressen habe. Sie fuhr daraufhin sofort zu einem Tierarzt, der den Hund erfolgreich behandelte.

Wenig später gingen Hinweise bei der Polizeistation Süpplingen ein, dass bereits in den letzten Tagen verdächtige Fleischstücke im Bereich verschiedener beliebter Hunderunden aufgetaucht seien.

Bei Verdacht Köder entsorgen und Tier zum Arzt bringen

Hunde- aber auch Katzenbesitzer werden gebeten, besonders aufmerksam zu sein. Bei Verdacht einer Vergiftung sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht und im günstigsten Fall der Köder mitgenommen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Süpplingen unter (05355) 910880 oder per Mail poststelle@pst-suepplingen.polizei.niedersachsen.

