Gesamte Autoseite verschrammt – Polizei Helmstedt sucht Zeugen

Am Freitag ist ein Auto in der Walbecker Straße in Helmstedt vermutlich angefahren worden. (Symbolbild)

In der Walbecker Straße in Helmstedt hat ein bislang Unbekannter am Freitagvormittag ein geparktes Auto „erheblich beschädigt“. So berichtet es die Polizei. Eine 42-Jährige hatte ihren Wagen – einen neuwertigen, blauen VW Tiguan – zwischen 8.30 und 13.45 Uhr dort abgestellt. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass die gesamte linke Seite ihres Autos verschrammt war. „Offensichtlich ist ein anderes Fahrzeug des Herstellers Nissan zu dicht an dem Tiguan vorbeigefahren“, erklärt die Helmstedter Polizei.

Der Nissan verlor dabei seinen rechten Außenspiegel – der Fahrer ließ diesen zurück und ergriff die Flucht, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Helmstedts Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter (05351) 5210.

red

