Feuer in Helmstedt: Gartenlaube brennt lichterloh

Helmstedt. In einem Kleingartenverein im Helmstedter Süden ist am Sonntagabend eine Gartenlaube ausgebrannt. Die Feuerwehr war vier Stunden lang im Einsatz.

Brand in Helmstedt Feuerwehreinsatz: Gartenlaube in Helmstedt brennt lichterloh

Auf dem Gelände des Kleingärtnervereins am Harbker Weg in Helmstedt hat am Sonntagabend eine Gartenlaube gebrannt. Helmstedts Ortsfeuerwehr wurde gegen 20.39 Uhr alarmiert – Zeugen hatten laut Polizei laute Knallgeräusche wahrgenommen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der vordere Bereich der Gartenlaube in Vollbrand.

Erschwerend für die Feuerwehrleute lag der Einsatzort mitten in dem Kleingartenverein. Die Feuerwehr musste etwa 120 Meter Schlauchleitung zur brennenden Laube und noch einmal 100 Meter bis zum nächsten Hydranten legen, erläutert Feuerwehrsprecher Alexander Weis.

Löscheinsatz in Helmstedt: Harbker Weg ist am Sonntag stundenlang gesperrt

Erschwerend für die Helmstedter Feuerwehr kam hinzu, dass die Gartenlaube mitten im Kleingärtnerverein stand. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Personen waren nicht in Gefahr – auch die Sorge der Feuerwehr vor in der Laube gelagerten Gasflaschen bestätigte sich nicht. Der Löscheinsatz dauerte knapp vier Stunden. Der Harbker Weg musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Anschließend beschlagnahmte die Polizei den Einsatzort. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

„Die Beamten können derzeit Brandstiftung als Ursache nicht ausschließen“, heißt es. Zeugen sind gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Ludgerihof unter (05351) 5210 entgegen.

red

