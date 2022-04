Warberg. Unklar ist noch, ob die Einbrecher etwas aus dem Haus in der Straße Am Tiefental mitgenommen haben. Helmstedts Polizei hofft auf Zeugen.

In Warberg sind zwischen Donnerstag und Sonntag bislang Unbekannte in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu dem Einbruch. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Polizei: Unbekannte brechen in Wohnhaus in Warberg ein

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagnachmitttag, 14.49 Uhr, in ein Wohnhaus in Warberg eingebrochen. Ob und was sie dabei in der Straße Am Tiefental erbeutet haben, und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, würden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, teilt Helmstedts Polizei mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Täter an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Sie durchsuchten im Inneren des Hauses diverse Schubladen und Schränke – und flüchteten anschließend unerkannt.

Helmstedts Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Diese sollen sich unter (05351) 5210 melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de