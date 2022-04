Einbruch in Helmstedter Einkaufscenter: Täter kommen durchs Dach

Helmstedt. Unbekannte sind am Sonntagmorgen in eine Bäckereifiliale im Einkaufscenter am Magdeburger Berg eingebrochen. Dort fanden sie einen Tresor.

Einbruch in Helmstedt: Über eine Dachluke gelangten die Täter in das Einkaufszentrum am Magdeburger Berg.

Über eine Dachluke sind unbekannte Täter am Sonntagmorgen in das Einkaufszentrum am Magdeburger Berg in Helmstedt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am frühen Sonntagmorgen zwischen ein Uhr und zwei Uhr nachts.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten durch einen Zaun auf das Gelände des Marktcenters. Anschließend erklommen sie das Dach und zerstörten eine Dachluke, durch die sie in die darunterliegende Bäckereifiliale gelangten.

Täter leeren Tresor

In der Filiale öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Tresor und stahlen dessen Inhalt. Anschließend verließen die Täter den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt.

Was die Täter genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, dürfte Gegenstand derzeitiger Ermittlungen sein. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210.

