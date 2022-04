Brandstiftung in Helmstedt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Süpplingenburg. Ein Unbekannter hatte sich offensichtlich Zugang zu einem Stallgebäude in Süpplingenburg verschafft. Ein gefüllter Heizöltank war in akuter Gefahr.

Feuerwehreinsatz in Süpplingenburg (Landkreis Helmstedt). Nach dem Brand in einem Stallgebäude geht die Polizei inzwischen von Brandstiftung aus.

Zu einem Feuer in Süpplingenburg rückte am Ostersonntag-Abend gegen 19 Uhr die Feuerwehr und die Polizei aus. Am Lindenplatz hatte sich der 55-jährige Eigentümer eines Grundstücks gemeldet, der einen Brand in seinem Stallgebäude bemerkte, als er und seine Lebensgefährtin nach Hause kamen.

Sofortiges Löschen von in Brand geratenen Gegenständen verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Zu einem Umweltschaden wäre es gekommen, wenn der gefüllte Heizöltank im Stallgebäude beschädigt worden wäre. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein technischer Defekt auszuschließen ist. Offensichtlich hatte sich ein Unbekannter Zugang zum Stallgebäude verschafft und das Feuer gelegt.

Polizei sucht Zeugen

Der Brandort wurde beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Das Polizeikommissariat Helmstedt bittet unter der Telefonnummer (05351) 5210 um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

