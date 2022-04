Unfall in Königslutter: Motorrad mit Beiwagen überschlägt sich

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Verkehrsteilnehmern und einem Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro hat sich am Montagabend an der Kreuzung der Straßen Steinfeld und Elmstraße in Königslutter ereignet. Das berichtet Helmstedts Polizei.

Demnach befuhr ein 61 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Königslutter gegen 18.20 Uhr mit seinem Wagen die Elmstraße in Richtung Kluskamp. An der Kreuzung Am Kleiberg übersah er einen vorfahrtsberechtigten 60 Jahre alten Motorradfahrer, ebenfalls aus Königslutter, der in Richtung Braunschweiger Straße fuhr. Im Beiwagen des Motorrades befand sich zudem ein 21 Jahre alter Beifahrer aus Königslutter.

Königslutter: Motorrad überschlägt sich durch Gefahrenbremsung

Der Motorradfahrer versuchte, einer Kollision zu entgehen, indem er eine Gefahrenbremsung einleitete. Ohne dass es zu einer Berührung der Fahrzeuge gekommen war, überschlug sich hierbei das Motorrad mit Beiwagen.

Der Motorradfahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurden mit je einem Rettungswagen ins Klinikum nach Helmstedt verbracht.

