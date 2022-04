Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei auf A2

Helmstedt. Es fielen Schüsse, ein Helikopter war im Einsatz. Der Täter konnte zu Fuß entkommen, aber ist möglicherweise noch in Helmstedt. Polizei sucht Zeugen.

Symbolfoto: Auf der A2 bei Helmstedt ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer spektakulären Verfolgungsjagd mit einem unbekannten Autodieb gekommen. Schüsse fielen und ein Helikopter war im Einsatz.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Donnerstag mit einem gestohlenen BMW auf der A2 vor der Polizei geflüchtet. Laut Polizei fuhr der Täter bei Helmstedt von der Autobahn ab, kurz darauf kollidierte er mit einem Transporter. Zu Fuß konnte der Mann der Polizei entkommen, obwohl die Beamten Warnschüsse abfeuerten und ein Polizeihubschrauber nach dem Mann suchte.

In der Nacht zu Donnerstag fiel einer Zivilstreife der Autobahnpolizei gegen 1.30 Uhr ein hochwertiges Fahrzeug auf, das auf der A2 mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Berlin fuhr. Die Beamten entschieden sich zur Verkehrskontrolle und gaben dem Fahrer Haltesignale. Zuerst verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit, um dann jedoch kurz vor Verlassen der Autobahn zu beschleunigen, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei Helmstedt kracht der Fahrer in einen Transporter und flüchtet zu Fuß

Die Polizei nahm mit der Unterstützung mehrerer Streifenwagen der umliegenden Dienststellen die Verfolgung des Fahrzeugs über die A2 auf. Der Fahrer des BMW fuhr an der Anschlussstelle Helmstedt-West von der Autobahn ab und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 244 in Richtung Helmstedt fort. In einem Gewerbegebiet kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten Transporter, überfuhr einen Zaun und eine Hecke, bevor es mehrere Meter abseits der Fahrbahn im Gebüsch zum Stehen kam.

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall durch den Aufprall erheblich beschädigt. Der Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort. Während der Verfolgung gab die Polizei mehrere Signalschüsse ab. Aber das Absuchen des Geländes, auch mit Hilfe des Polizeihubschraubers, blieb laut Polizei erfolglos, der Täter konnte entkommen.

Fluchtwagen hat der Täter in Meine gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der BMW zuvor in Meine entwendet worden war. Die Beamten ermitteln nun wegen schwerem Diebstahl, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann noch im Umfeld des Unfallortes nahe Helmstedts aufhält, sucht die Polizei Zeugen, die den Mann während oder nach seiner Flucht in Helmstedt und Umgebung gesehen haben. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de