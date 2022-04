Frau stiehlt dreistelligen Bargeldbetrag in Lehrer Fachgeschäft

Helmstedt. Eine unbekannte Frau lenkte die Verkäuferin in einem Lehrer Geschäft ab. In Helmstedt hat nahe der A2 ein Baum gebrannt.

Ein Trickdiebstahl ist laut Polizei in Lehre passiert. Eine unbekannte Frau lenkte die Verkäuferin eines Sanitätshauses ab, so dass sie hinter den Verkaufstresen gelangen und dort offenbar das Portemonnaie der Verkäuferin stehlen konnte. Außerdem musste die Helmstedter Feuerwehr einen Brand an der A2-Anschlussstelle Helmstedt Ost löschen.

Zum Trickdiebstahl kam es am späten Mittwochnachmittag in einem Lehrer Sanitätsfachgeschäft in der Berliner Straße. Gegen 17.15 Uhr betrat laut Polizei eine unbekannte Frau das Geschäft und wollte einen vergleichsweise günstigen Artikel mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Da der Verkäuferin die Kundin seltsam vorkam, gab sie vor, dass sie erst schauen müsse, ob sie so viel Wechselgeld habe. Daraufhin legte ihr die Frau einen Zettel mit einer ihr nicht lesbaren Schrift auf den Verkaufstresen.

Kundin lenkt Verkäuferin ab und verschwindet dann hinter dem Verkaufstresen

Anschließend versuchte die Kundin die Verkäuferin durch verschiedene Fragen offenbar abzulenken. Während die Verkäuferin beschäftigt war, begab sich die unbekannte Frau hinter den Verkaufstresen. Als die Verkäuferin dies bemerkte, verwies sie die Kundin sofort des Ladens.

Kurze Zeit später habe die Verkäuferin dann laut Polizei bemerkt, dass ihr Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag fehle. Die unbekannte Frau war etwa 1,65 Meter groß, schlanker Statur und hatte schwarze Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, Jeanshose und sie trug einen Mundschutz.

Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen und hofft darauf, dass Passanten, Anwohnern oder Autofahrern die Frau aufgefallen ist. Möglicherweise war die Frau nicht alleine unterwegs, hat sich auch in anderen Geschäften aufgehalten oder an Haustüren geklingelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lehre entgegen: (05353) 941050.

Feuerwehr muss brennenden Baumstumpf an der A2 löschen

Die Einsatzkräfte konnten den brennenden Baumstumpf nahe der A2 löschen und kontrollierten das Unterholz nach Glutnestern. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Einen brennenden Baumstumpf nahe der Raststätte Lappwald Nord musste die Helmstedter Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen löschen. Gegen 7 Uhr wurde der Brand im Bereich der Anschlussstelle Helmstedt Ost gemeldet. Vor Ort brannte aus noch unklarer Ursache die Wurzel eines umgestürzten Baumes. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Baum ablöschen. Im Anschluss wurde der Bereich aufgelockert und mittels Wärmebildkamera auf mögliche weitere Glutnester kontrolliert.

