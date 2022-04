Helmstedter Geschäft wurde zum dritten Mal Opfer von Kriminellen

Lehre. In der Nacht auf Donnerstag sind Diebe erneut in ein Sanitätsgeschäft in Lehre eingebrochen worden. Erst vorgestern gab es dort einen Trickdiebstahl.

Symbolbild: In Lehre ist ein Unbekannter in ein Sanitätsfachgeschäft eingebrochen. Mit brachialer Gewalt zerstörte der Einbrecher die Eingangstür. Das Geschäft wurde nun zum dritten Mal von Kriminellen heimgesucht.

Es ist bereits das dritte Mal, das ein Sanitätsfachgeschäft am Berliner Ring in Lehre Opfer von Kriminellen wurde. Nachdem Einbrecher bereits im Januar in das Geschäft einstiegen, kam es gestern erneut zur Tat: Ein unbekannter Täter ist am frühen Donnerstagmorgen in das Sanitätsfachgeschäft eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Am vorgestrigen Mittwoch war es bereits zu einem Trickdiebstahl gekommen (wir berichteten).

Der Einbruch in das Geschäft ereignete sich laut Polizei am frühen Donnerstag um 2.15 Uhr. Ein Anwohner wurde durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster schaute, sah er eine Person, die von dem Geschäft in Richtung Molkestraße davonlief.

Polizei will Tatzusammenhang nicht ausschließen

Mit brachialer Gewalt hat der Täter laut Polizei in der Nacht die Glasscheibe der Eingangstür des Sanitätsfachgeschäftes zerstört. Durch das Loch in der Glasscheibe gelangte der Täter in die Geschäftsräume. Dort entwendete der Unbekannte den Kasseneinsatz mit einer geringen Summe an Wechselgeld.

Das Sanitätshaus wurde bereits im Januar durch Einbrecher heimgesucht und einen Tag zuvor, am Mittwochnachmittag (20. April) wurde die Geldbörse einer Angestellten durch eine unbekannte Täterin entwendet. Einen Tatzusammenhang können die Ermittler derzeit nicht ausschließen. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei darum, Hinweise und Beobachtungen bei der Polizeistation in Lehre oder unter (05353) 941050 zu melden.

Polizei rät, bei Straftaten oder Gefahren sofort den Polizeinotruf zu wählen

In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, dass der Notruf der Polizei, sowie verschiedene Dienststellen rund um die Uhr besetzt sind. Eine unmittelbare Alarmierung über den polizeilichen Notruf führt dazu, dass Streifenwagen sofort zum Einsatzort entsandt werden können.

Dieses erhöht laut Polizei die Wahrscheinlichkeit immens, dass in Not geratenen Menschen geholfen, oder Straftäter gefasst werden können. Polizeisprecher Thomas Figge: „Je schneller Informationen über, oder zu Sachverhalten die Ermittlungsbehörden erreichen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Straftaten aufgeklärt werden.“

