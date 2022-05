Gleichberechtigung „Oben ohne“-Schwimmen in Helmstedt – auch für Frauen möglich?

Hoch die Hände, Gleichberechtigung? In Göttingen dürfen Frauen nun ebenfalls oberkörperfrei schwimmen – jedenfalls am Wochenende.

Helmstedt. In Göttingen dürfen Frauen an zwei Tagen pro Woche oberkörperfrei baden. Wäre das auch in Helmstedt denkbar? Die Meinungen darüber gehen auseinander.