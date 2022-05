Stau-Chaos nach LKW-Auffahrunfall auf der A2 bei Helmstedt

Helmstedt. In Richtung Braunschweig hat es am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall gegeben. Derzeit staut es sich wegen einer Sperrung auf mehreren Kilometern.

Auf der Autobahn 2 hat es am Dienstagmorgen zwischen Marienborn und Helmstedt in Fahrtrichtung Braunschweig einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) ereignete sich der Unfall in Höhe Raststätte Lappwald, gerade noch auf niedersächsischem Grund. Wie die Autobahnpolizei Braunschweig auf Nachfrage mitteilte, kollidierten gegen 6.45 Uhr drei LKW miteinander. Offenbar wollte ein LKW die Autobahn zur Raststätte verlassen, zwei folgende fuhren auf. Betriebsstoffe liefen aus. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort. Der mittlere und rechte Fahrstreifen sind derzeit gesperrt.

Langer Stau nach LKW-Unfall auf der Autobahn 2 Langer Stau nach LKW-Unfall auf der Autobahn 2 Auf der Autobahn 2 hat es am Dienstagmorgen einen Unfall mit drei beteiligten LKW gegeben. Ein langer Stau ist die Folge. Foto: Matthias Strauss

Es staut sich daher aktuell auf fünf Kilometer bis nach Alleringsleben. Verzögerungen von etwa einer Dreiviertelstunde sind die Folge. Alternativ schlägt die VMZ folgende Umleitung Richtung Braunschweig vor: Über die Bundesstraße 1 nach Morsleben, Beendorf, Bad Helmstedt und Helmstedt. Doch auch hier staut es sich mittlerweile auf drei Kilometern, Verkehrsteilnehmer brauchen etwa 20 Minuten länger. Die Behinderungen werden wohl noch einige Stunden andauern.

