Grillkohle als Ursache: Feuerwehr löscht Garagenbrand in Lelm

Königslutter. In der Nacht zu Dienstag hat eine Garage in Lelm gebrannt. Das Feuer sprang vom Komposthaufen auf das Gebäude über, berichtet Helmstedts Polizei.

In Lelm musste die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand ausrücken. (Symbolbild)

Unsachgemäß entsorgte Grillkohle dürfte die Ursache für einen Garagenbrand sein, der sich in der Nacht zu Dienstag in der Königslutteraner Ortschaft Lelm ereignet hat. Nach ersten Kenntnissen der Polizei und lau Aussagen von Betroffenen und Zeugen hatte ein Hauseigentümer im Schlesierring am Montagabend Grillkohle auf einem Komposthaufen entsorgt. „Diese Kohle setzte im Laufe der Nacht den Komposthaufen in Brand“, so ein Polizeisprecher.

Die Flammen griffen auf einen unmittelbar angrenzenden Holzstapel und die dahinter befindliche Garage über. Ein in der Garage befindlicher Pkw wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt.

Anwohner entdecken nächtliches Feuer in Lelm – Helmstedts Polizei ermittelt

Anwohner hatten gegen 1.31 Uhr den Brand entdeckt, die betroffenen Hausbesitzer und die Feuerwehr alarmiert. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Brandbekämpfer waren mit insgesamt 41 Einsatzkräften vor Ort.

Helmstedts Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen: „Wie hoch der durch die Flammen entstandene Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.“

