Motorrad-Unfall im Kreis Helmstedt: 51-Jährige im Krankenhaus

Innerhalb einer größeren Motorrad-Gruppe im Landkreis Helmstedt ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, geschah der Unfall gegen 10.45 Uhr in Süpplingen auf dem Steinweg in Fahrtrichtung Helmstedter Straße.

Innerhalb der Fahrzeuggruppe stürzte eine 51-jährige Frau ohne Fremdeinwirkung beim Abbremsen ihrer Maschine. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und wurde umgehend mit dem Rettungswagen ins Klinikum Helmstedt gebracht.

Nach der erforderlichen Behandlung stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich nicht um schwerwiegende Verletzungen handelte und sie das Krankenhaus wieder verlassen konnte. Der entstandene Schaden am Motorrad wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt:

Vandalismus auf KITA-Baustelle am Helmstedter Kaisergarten

Erheblichen Sachschaden richteten unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen an einem im Rohbau befindlichen Kindergarten am Kaisergarten an. Es wurden Feuerlöscher entleert sowie Fassadenplatten mit schwarzer Bitumenfarbe beschmiert. Auch die Dachpappe am Gebäude wurde beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 3.000 Euro geschätzt. Weitere Hintergründe zur Tat sind bisher unklar.

