A2: Stau bei Helmstedt – Vier Lkws schieben sich aufeinander

Gleich vier Lkws waren am Dienstagvormittag auf der A2 an einem schweren Auffahrunfall beteiligt. Drei Menschen kamen mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser. Die Fahrbahn in Richtung Hannover muss ab der Anschlussstelle Alleringersleben nach wie vor gesperrt werden. Derzeit staut sich der Verkehr auf einer Länge von neun Kilometern vor der Unfallstelle. Die letzte freie Abfahrt ist Irxleben.

Gegen 9:20 Uhr war ein Lkw in Richtung Hannover unterwegs, als sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Alleringersleben und Marienborn aus bisher ungeklärter Ursache staute. Zu spät erkannte der Fahrer die Verkehrssituation und prallte nahezu ungebremst in den Lkw eines 55-Jährigen, der langsam am Stauende fuhr.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass er den Lkw des 55-Jährigen auf einen dritten und einen vierten Lastwagen schob. Der 55-Jährige sowie der 46-jährige Fahrer aus dem dritten Lkw wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 46-Jährige musste zuvor durch die Feuerwehr aus seiner Fahrerkabine befreit werden, da er durch den Zusammenstoß in dieser eingeklemmt war.

Rettungshubschrauber fliegt Unfallfahrer ins Krankenhaus

Der Unfallfahrer aus dem auffahrenden Lkw erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen. Ihn flog ein Rettungshubschrauber für weitere medizinische Behandlungen in die nächstliegende Klinik. Der vierte Fahrer des vordersten Lkw blieb unverletzt. Durch die Kollision entstand an allen beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Mehrere Liter Betriebsstoffe verteilten sich auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Böschungsbereich.

Vor allem die ersten drei Lkw waren vollständig zerstört, so dass neben dem zuständigen Umweltamt des Landkreises Börde gleich mehrere Abschleppunternehmen an der Unfallstelle zum Einsatz kamen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Hannover gesperrt und der nachfolgende Verkehr an der Anschlussstelle Alleringersleben von der Autobahn abgeleitet werden. Bis zur Beendigung der bereits laufenden Bergungs- und Aufräumarbeiten bleiben die Sperrungen der Richtungsfahrbahn bis in die späten Nachmittagsstunden bestehen. Auch auf den Ausweichstrecken über die B1 müssen Autofahrer teils bis zu 45 Minuten mehr einplanen.

