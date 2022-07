Hitzewelle - hier gibt’s etwas Abkühlung im Kreis Helmstedt

Es wird heiß im Landkreis Helmstedt – und zwar so richtig. Am Mittwoch sind für Helmstedt Temperaturen von bis zu 38 Grad angekündigt. Erst am Donnerstag soll es sich mit ein paar Gewittern wieder etwas abkühlen – bevor die Temperaturen weiterhin auf sommerlich heißem Niveau bleiben. Ob im Wasser, im Wald oder bei einem Stadtbummel: Wir haben für Sie Unternehmungen gesammelt, bei denen Sie der Hitze zumindest ein wenig entfliehen können – sowie Tipps, wie Sie sich bei der Hitze richtig verhalten.

1. Nicht zu viel riskieren: Hitze kann gefährlich werden

Sonnenschein und Wärme sind erstmal etwas Schönes. Aber die Gefahren, die durch zu hohe Temperaturen drohen, sollten nicht unterschätzt werden. In einer Mitteilung warnte etwa das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Vorfeld der angekündigten heißen Tage, dass insbesondere für ältere und kranke Menschen, aber auch für Säuglinge und Kleinkinder, das Risiko von Hitzenotfällen deutlich erhöht sei.

DRK-Bundesarzt Bernd Böttiger gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Wichtig sei in jedem Fall: Notfälle erkennen und im Ernstfall Erste Hilfe leisten. Anzeichen für eine ernste Situation seien Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, ein heißer Kopf bei kühler Körperhaut und Schüttelfrost. Die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen seien hier: Betroffene sofort aus der direkten Sonne holen und in den Schatten bringen. Den Oberkörper erhöht lagern, beengende Kleidung öffnen. Sofern Betroffene bei Bewusstsein sind, Wasser oder elektrolythaltige Getränke wie Apfelschorle oder Tee anbieten. Durch kalte Umschläge und das Zufächeln von Luft weitere Abkühlung schaffen. Bei Bewusstlosigkeit und sicher normaler Atmung die stabile Seitenlage anwenden und umgehend den Notruf 112 tätigen.

Ansonsten gelte für alle, die sich mit den heißen Temperaturen herumschlagen müssen: Viel trinken, mindestens einen Liter mehr als die üblichen 1,5 bis 2 Liter – und, wenn möglich, eine Reduzierung der körperlichen Aktivitäten.

2. Kühler Kopf im kühlen Nass

Was gibt es Herrlicheres, als sich bei heißen Temperaturen mit einem Köpper in erfrischend kühles Wasser zu stürzen? Richtige Badeseen gibt’s im Landkreis zwar nicht, dafür aber etliche Freibäder. Etwa das Waldbad Birkerteich bei der Stadt Helmstedt, das Freibad in Räbke in der Samtgemeinde Nord-Elm, die Lutterwelle in Königslutter und das Salzwasserfreibad in Grasleben.

Wenn Sie sich Abkühlung doch lieber in Badeseen holen wollen, lohnt ein kleiner Ausflug in die Region – etwa zum Allersee nach Wolfsburg, zum Tankumsee im Kreis Gifhorn oder vielleicht sogar zum Salzgittersee.

Das Waldbad Birkerteich bei Helmstedt – so leer wird es an diesen heißen Tagen wohl nur direkt zur Eröffnung sein. Foto: Markus Brich

3. Auf in den Schatten unters Blätterdach

Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern gelten auch als die Klimaanlage der Natur. Wer sich also trotz der Hitze etwas bewegen möchte, ist im Wald genau richtig. Der Elm oder der Lappwald bieten sich dafür als Naherholungsgebiete direkt vor der Haustür an. Aber Achtung: Auch bei einer Runde unterm Blätterdach sollte darauf geachtet werden, die körperliche Anstrengung gering zu halten. Also: Lieber eine kurze Runde – und danach wieder ab nach drinnen!

Die Sonne scheint durch das Blätterdach einer alten Kastanie – auch im Wald lassen sich die hohen Temperaturen gut aushalten. Foto: Patrick Pleul / dpa (Symbolfoto)

4. Abkühlung von innen

Machen wir uns nichts vor: Keine Hitzeauflistung ohne diesen Klassiker: Eisessen! Aber, seien wir ehrlich: Wer gönnt sich dieser Tage keine erfrischende Eiskugel? Der eine steht auf Erdbeereis oder neue Sorten wie Buttermilch-Maracuja, der andere geht mit der beliebtesten aller Eissorten ins Rennen: Schokolade. Am besten lässt sich ein Becher Eis in Kombination mit einem kleinen Stadtbummel genießen – denn auch in klimatisierten Geschäften lässt es sich in der Regel ganz gut aushalten. Eine Übersicht über beliebte Eisdielen im Kreis Helmstedt finden Sie bei uns hier.

Wer freut sich bei diesen Temperaturen nicht über ein leckeres Eis? Foto: Jonas Güttler / picture alliance/dpa (Symbolfoto)

5. Einfach mal nichts tun

Dieser letzte Tipp ist scheinbar trivial: Aber auch er kann helfen, sich vor der Hitze zu schützen. Sind Ihnen die Temperaturen einfach zu viel, bleiben Sie zuhause. Rollläden runter, ein kühles Getränk in die Hand: Und abwarten, bis die Hitzewelle vorbei ist.

