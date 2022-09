Helmstedt. Für den Landkreis Helmstedt liegen keine Nutzerzahlen vor. Ministerpräsident Weil will das Angebot fortsetzen, aber sieht den Bund in der Pflicht.

Teile der Naturschutzgruppe Lehre auf dem Weg in den Elm bei einem Umstieg auf dem Schöppenstedter Bahnhof: (von linkls) Ommo Ommen, Georg Pudack, Ulrike Rauch und Peter Westphal.

Verkehr und Mobilität 9-Euro-Ticket führte nicht zu überfüllten Bussen in Helmstedt

Es war in aller Munde und wurde auch im Landkreis viel genutzt. Die Rede ist vom Ticket, mit dem man für 9 Euro monatlich bundesweit alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs nutzen konnte. Für den Landkreis Helmstedt liegen keine konkreten Nutzerzahlen vor, in der gesamtem Region wurden nach Erkenntnissen des Verkehrsverbundes Region Braunschweig (VRB) mindestens 630.000 9-Euro-Tickets verkauft. In touristisch ohnehin stark nachgefragten Bereichen wie etwa dem Harz hätten mehr Ausflügler als sonst den öffentlichen Nahverkehr genutzt.

Von übervollen Bussen und Bahnen wurde aus dem Landkreis nicht berichtet. Einzig bei der zwischen Braunschweig und Wolfsburg verkehrenden Regionalbahn seien die Züge, so teilte der Fahrgastverband Pro Bahn mit, teilweise sehr voll gewesen. Diese Linie führt über das Gebiet der Gemeinde Lehre, doch sie hat dort keinen Haltepunkt.

Reise fordert mitunter Geduld

Auch die Naturschutzgruppe Lehre, die mit Hilfe des 9-Euro-Tickets den Elm zwischen Wobeck und Schöningen erkunden wollte, hat uns von völlig stressfreien Fahrten in Bus und Bahn berichtet. Geduld erforderte die jeweils rund zweistündige An- und Abreise zu und vom Start und Ziel der Wanderung. Insgesamt war die Naturschutzgruppe inklusive der zweieinhalbstündigen Wanderung acht Stunden unterwegs.

„Mit dem 9-Euro-Ticket ist so etwas machbar. Ob allerdings viele den zeitlichen Aufwand in Kauf nehmen und mit Bus und Bahn bei mehreren Umsteigevorgängen ins wirklich schöne und reizvolle Naherholungsgebiet Elm fahren, ist sicher fraglich“, befand Peter Westphal, Mitglied der Naturschutzgruppe Lehre, die zum FUN Hondelage gehört.

Weil findet das 9-Euro-Ticket gut

Ministerpräsident Stephan Weil hatte am Dienstag bei seinem Wahlkampfauftritt in Helmstedt erklärt, dass das bis Ende August nutzbare 9-Euro-Ticket zweifelsfrei ein Erfolg gewesen sei. „Aber nur dort, wo der ÖPNV ohnehin schon gut ist. Und im ländlichen Raum muss beim Nahverkehrsangebot sicher nachgebessert werden“, betonte Weil.

Und um das Angebot zu verbessern, böten sich nach Weils Auffassung nutzerorientierte flexible Bedienangebote mit Kleinbussen an. Also Angebote wie der Flexo-Verkehr, den der Regionalverband Großraum Braunschweig Anfang des Jahres unter anderem in der Gemeinde Lehre erstmals auf die Straße gebracht hat.

Weil würde ein Angebot in der unkomplizierten Art des 9-Euro-Tickets gern fortsetzen. „Doch dazu bräuchten die Länder jährlich etwa eine Milliarde vom Bund“, berichtete der niedersächsische Ministerpräsident. Beim VRB gibt es zumindest im September bestimmte Abos noch für neun Euro.

