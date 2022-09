Lehre: Einbruch in Einfamilienhaus – Diebe kamen durch den Keller

Durch ein Keller eines Einfamilienhauses in Lehre sind am Sonntag Einbrecher in Haus geraten (Symbolfoto).

Unbekannte Täter sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Löbner in Lehre eingebrochen und haben ein Portemonnaie gestohlen. Die Eigentümer des Hauses verließen laut Polizei am frühen Sonntagnachmittag ihr Haus. Als sie am späten Abend zurückkehrten, bemerkten sie beim Betreten der Räume, dass diverse Schränke offen standen.

Dann stellten sie fest, dass ein Kellerfenster eingeschlagen worden war. Die Einbrecher hatten sich offensichtlich so Zutritt zum Haus verschafft und im Anschluss mehrere Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchwühlt. Dabei fanden sie eine Geldbörse und nahmen diese mit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatzeitraum am Sonntagnachmittag zwischen 14.45 und 15.15 Uhr war. Zu dieser Zeit nahmen Zeugen laute Geräusche auf dem Grundstück des Hauses wahr, denen zunächst keine Bedeutung beigemessen wurde. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

red

