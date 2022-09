Lehre: Polizei schnappt 19-jährigen Wohnmobildieb auf der A2

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr haben Beamte einen jungen Mann erwischt, der ohne Führerschein mit einem gestohlenen Wohnmobil gefahren ist. Nach einer Meldung der Polizei fuhr eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Braunschweig auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin. In der Nähe des Autobahnkreuzes Braunschweig-Ost fiel den Beamten ein hochwertiges Wohnmobil auf. Da es in der Vergangenheit mehrfach zu Diebstählen entsprechender Fahrzeuge kam, entschlossen sie sich, das Wohnmobil zu kontrollieren.

Daher gaben die Beamten entsprechende Anhaltesignale. Auf dem Parkplatz Essehof stoppte das Fahrzeug schließlich. Bei einer näheren Betrachtung erkannte die Polizei, dass das Wohnmobil offensichtlich gestohlen war. Sie forderte den Fahrer auf, aus dem Fahrzeug zu steigen. Der Fahrer kam der Aufforderung trotz mehrfacher Wiederholung nicht nach. Deshalb mussten die Beamten den 19-Jährigen mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Auto ziehen. Auch weiterhin blieb der junge Mann unkooperativ, weshalb die Polizisten dem Mann Handschellen anlegten.

19-jähriger Dieb aus Ibbenbüren ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Überprüfung fanden die Beamten heraus, dass der Fahrer das Wohnmobil vermutlich wenige Stunden zuvor in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) gestohlen hatte. Der Halter des Wohnmobils hatte dies allerdings noch nicht bemerkt. Der 19-jährige Fahrer des Wohnmobils war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins.

Die Polizei nahm den jungen Mann vorläufig fest. Am Donnerstagmittag konnte der Dieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Polizeiwache verlassen.

