Alte Scheune in Offleben brennt – Großeinsatz der Feuerwehr

Offleben. Bei einem Feuer am Donnerstagnachmittag in Offleben brennen mehrere Paletten in einer Scheune. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz.

In Offleben hat es am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einer großen Scheune gegeben. Wie die Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt berichtet, ging die Feuerwehr von einem Großbrand aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Holzpaletten im Inneren der Scheune und Teile des Gebäudes in Flammen standen.

Die Feuerwehren Helmstedt und Schöningen sind im Großeinsatz. Foto: Matthias Strauss

Da die Scheune alt war und der Dachstuhl aus trockenem Holz bestand, drohte das Feuer auch auf diesen überzugreifen. Das konnten die Einsatzkräfte aber verhindern. Auf den Paletten waren Briefkästen und Pappkartons gelagert. Diese sorgten primär für die „deutliche Rauchentwicklung“, so Weis.

Die Feuerwehr konzentriert sich nun auf die Brandbekämpfung im Innenraum der Scheune. Das sei mühsam, sagt der Pressesprecher. Denn die Feuerwehren müssen die Paletten einzeln auseinanderziehen und ablöschen.

Ansicht der brennenden Scheune aus der Luft. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitet. Foto: Matthias Strauss

Im Einsatz sind derzeit vier Löschzüge aus dem Stadtgebiet Helmstedt und Schöningen, sowie Spezialequipment der Kreisfeuerwehr. Unter anderem benutzen die Feuerwehren eine Drohne.

