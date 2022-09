Schöninger Hallenbad schließt an Wochenenden

Mehr als 280 Namen zählt die Warteliste für einen Seepferdchenkurs im Badezentrum Negenborn (BZN). Die Nachfrage ist größer denn je, berichten Bürgermeister Malte Schneider und das BZN-Team, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schöningen.

Verantwortlich dafür sei nicht zuletzt die mangelnde beziehungsweise fehlende Ausbildungsmöglichkeit während der Corona-Pandemie. Hätten in den 1990er Jahren noch etwa 90 Prozent der Kinder das Bronzeabzeichen erworben, für das ein Kind 15 Minuten schwimmen können muss, könnten heute nur noch 30 bis 40 Prozent der Kinder sicher schwimmen, so der Deutsche Schwimmlehrerverband.

Das BZN will diesem Trend laut Mitteilung nun entgegenwirken. In den vergangenen Wochen war das Bad aufgrund der jährlichen Wartungsphase geschlossen. Das Team nutzte diese Zeit, um gemeinsam mit Badleiterin Frauke Hilal ein Konzept zu erarbeiten, das es ermöglichen wird, gleich vier Seepferdchen- und einen Bronzeschwimmkurs pro Tag anzubieten. Sie finden in der Zeit von 12 bis 17 Uhr statt. Vormittags seien weiterhin die Schulklassen und Kitagruppen im BZN. Der Bronze-Kurs ist ein neues Angebot. Eltern können ihre Kinder ab einem Alter von sieben Jahren per E-Mail an badezentrum@schoeningen.de anmelden. Sind die Kurse ausgelastet, gelangt man automatisch auf eine Warteliste.

„Schwimmen zu lernen ist lebenswichtig“, meint Bürgermeister Schneider zu dem engagierten Vorhaben. Da der Personaleinsatz komplett auf die Wochentage verlagert wird, kann das BZN an den ohnehin eher besucherschwachen Wochenenden künftig nicht mehr für den regulären Badebetrieb öffnen, informiert die Stadt.

Energiekosten legen Rutsche lahm

Perspektivisch sollen dann Spezialkurse, wie etwa Schwimmkurse für Erwachsene und Events wie das Wettrutschen, den Spielnachmittag oder das Candle Light Schwimmen angeboten werden.

Außerdem wird ab 1. Dezember zur Energieeinsparung der Betrieb der Rutsche eingestellt. Das beliebte Weihnachtsmannrutschen wird vorgezogen.

Der neue reguläre Betrieb des Bades beginnt am Dienstag, 27. September. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags zwischen 10 und 20 Uhr.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de