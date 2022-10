Drogen und kein Führerschein: Schöninger Polizei stoppt Mann

Die Polizei in Schöningen hat am Mittwoch eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein Autofahrer auf der Hoiersdorfer Straße fiel dabei besonders auf. (Symbolbild)

Schöningen. Ungewöhnliche Verkehrskontrolle: Die Polizei in Schöningen hat am Mittwoch einen Autofahrer angehalten, der nun mehrere Anzeigen am Hals hat.