Kreis Helmstedt: Einbruch und Diebstähle am helllichten Tag

Danndorf. Zwei Unbekannte haben am Montag ein älteres Ehepaar im Kreis Helmstedt bestohlen. Ein Täter stieg in das Haus des Opfers ein und stahl Wertsachen.

Ein 79-Jähriger wurde am Montagnachmittag Opfer eines Diebstahls. Während er von einem Täter abgelenkt wurde, stieg der andere in sein Haus ein. Die Polizei ermittelt (Symbolbild).

Zwei männliche Täter haben am Montagnachmittag in der Hauptstraße in Danndorf ein älteres Ehepaar bestohlen. Ein Täter lenkte den 79-jährigen Hausbesitzer ab. Ein Komplize stieg in das Haus der Opfer ein und stahl diverse Schmuckstücke aus einer Schatulle. Erst am Dienstag fiel dem Ehepaar der Diebstahl auf und brachte den Fall zur Anzeige.

Laut einem Bericht der Polizei waren die zwei Unbekannte am Montagnachmittag auf der Hauptstraße in Danndorf unterwegs. Hier sprach einer der Täter einen 79-Jährigen an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Zeitgleich stieg ein Komplize durch ein offenes Fenster in das Haus ein.

Mehrere Schmuckstücke geklaut – Schadenhöhe unklar

Aus einer Schmuckschatulle im Schlafzimmer stahl der Mann diverse Schmuckstücke und Wertgegenstände. Da die Ermittlungen momentan noch laufen, ist derzeit nicht klar, was alles erbeutet wurde und auf welche Höhe sich der Schaden beläuft.

Der Täter verließ im Anschluss das Haus und flüchtete unerkannt. Sein Kumpane, der den Hausbesitzer in ein Gespräch verwickelte, verschwand ebenfalls. Ein Täter ist laut Polizei männlich, etwa 1,68 Meter groß und circa 25 bis 30 Jahre alt. Er hat eine normale bis schlanke Figur, kurze dunke Haare, ein rundes Gesicht und war mit einem dunklen Pullover, einer dunklen Jeans und Turnschuhen bekleidet. Die Polizei hofft nun auf Zeugen und Hinweise unter: (05361) 46460.

Drei Motorräder und zwei Fahrräder in Velpke gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Steinhauerstraße in Velpke zwei Fahrräder und ein Motorrad gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass dieser Diebstahl in Zusammenhang mit zwei weiteren Motorrädern, die in derselben Nacht im Wetzsteinring gestohlen worden, steht.

Der entstandene Schaden in der Steinhauerstraße beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten unter: (05351) 5210.

