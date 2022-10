Kreis Helmstedt: Unbekannte stehlen Traktor direkt vom Feld

Räbke. Der Traktor stand am Montagvormittag auf einem Feld bei Räbke, direkt an der Landesstraße 626. Helmstedts Polizei hofft auf Zeugen.

Unbekannte haben es zu Wochenbeginn auf einen Traktor in Räbke abgesehen gehabt. Das etwa 48.000 Euro teure Fahrzeug wurde am Montagvormittag von einem Feld an der Landesstraße 626 gestohlen. Als Tatzeitraum gibt die Helmstedter Polizei die Zeit zwischen 7 und 12 Uhr an.

Der gestohlene Traktor ist grün und von der Marke Fendt. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl erst mittags. Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrer oder weitere Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Traktors geben können. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Helmstedt, Telefonnummer (05351) 5210.

