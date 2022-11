Helmstedt: Altkleidercontainer fängt Feuer – Polizei sucht Zeugen

Helmstedt. In der Chemnitzer Straße in Helmstedt hat es am Mittwochabend gebrannt: Die Feuerwehr löschte einen Container. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Helmstedt war am Mittwochabend in der Chemnitzer Straße im Einsatz. (Symbolbild)

In der Chemnitzer Straße in Helmstedt hat am Mittwochabend ein Altkleidercontainer gebrannt. Die Ursache ist bislang ungeklärt, sagt Helmstedts Polizei – allerdings gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 19.35 Uhr Flammen und Rauch aus dem Container aufsteigen sehen und unverzüglich Polizei und Feuerwehr alarmiert. „Die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt waren binnen weniger Minuten vor Ort, öffneten den Container und löschten die Flammen ab“, berichtet ein Polizeisprecher.

Demnach kamen keine Personen bei dem Feuer und Einsatz zu Schaden. Wie hoch der Sachschaden ist, wird noch geklärt. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 19 und 19.40 Uhr verdächtige Personen an dem Altkleidercontainer in der Chemnitzer Straße beobachtet haben, sich unter (05351) 5210 zu melden.

Am Mittwoch hatte es in Helmstedt bereits einen Vandalismus-Anschlag auf die Stephani-Kirche gegeben. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugen.

