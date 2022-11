Drogen – Polizei Schöningen stoppt E-Scooter-Fahrer

Schöningen. Die Polizei Schöningen stoppte mehrere E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Marihuana am Wochenende. In Jerxheim gab es einen Einbruch.

Gleich drei Fahrer unter Drogeneinfluss haben Polizeibeamte aus Schöningen am Wochenende aus dem Verkehr gezogen. Bereits am Freitag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung zwei E-Scooter-Fahrer auf der Herrenstraße in Schöningen. Beide Männer waren der Pressemitteilung zufolge stark auffällig, sodass die Beamten einen Drogeneinfluss vermuteten. Ein Schnelltest zeigte, dass beide unter dem Einfluss von Marihuana standen.

Den Beamten fiel außerdem am Sonntagabend eine 23-jährige Schöningerin mit ihrem E-Scooter auf, als sie verbotenerweise die Fußgängerzone befuhr. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Ermittler fest, dass der Roller über keine gültige Versicherungsplakette verfügt. Auch bei der 23-Jährigen stellte die Polizei eine Beeinflussung von Marihuana und Kokain fest. Wie auch den anderen E-Scooter-Fahrern wurde der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Alle drei erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro.

Zudem berichten die Beamten über ein Auto, das ihnen am frühen Sonntagmorgen auffiel. Laut Mitteilung war es mit besonders sportlichem Fahrstil und einer hohen Geschwindigkeit von Büddenstedt in Richtung Schöningen unterwegs. Bei der Kontrolle im Hopfengarten stellte die Polizei fest, dass der 21-jährige Fahrer keine gültige Versicherung für den Pkw nachweisen konnte. Eine Überprüfung ergab schließlich, dass die Zulassung des Autos bereits seit Sommer 2022 erloschen war. Der Fahrer muss sich nun strafrechtlich wegen der fehlenden Versicherung verantworten.

Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind zwischen dem 15. Oktober und 5. November in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Jerxheim eingebrochen. Die Hauseigentümer befanden sich über einen längeren Zeitraum nicht im Objekt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen drangen die Täter durch das Aufhebeln einer Hintertür in das Einfamilienhaus ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume und die darin befindlichen Gegenstände. Der Umfang des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt, informiert die Polizei. Nachbarn und Anwohner werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Schöningen zu melden.

