Helmstedt. Musikalisch, literarisch oder mit Kleinkunst? – Anmeldungen sind jetzt möglich. Die Veranstaltung findet am 9. September 2023 in Helmstedt statt.

Jetzt bewerben Wer will die Kulturnacht 2023 in Helmstedt mitgestalten?

Die Kulturnacht in Helmstedt hat sich laut Stadtmarketing in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten und somit erfolgreichsten Veranstaltungen in Helmstedt etabliert. Nach einer coronabedingten Verlegung ins h2021 findet sie nun wieder in der Innenstadt statt – am 9. September 2023. Das Team Kulturnacht von helmstedt aktuell/Stadtmarketing steckt bereits voll in den Planungen, heißt es in der Pressemitteilung.

Bewerbungen bis Ende Februar

„Um auch 2023 wieder ein vielseitiges Programm bieten zu können, sind wir auf Bewerber angewiesen, die sich gerne musikalisch, literarisch oder mit Kleinkunst in die Kulturnacht einbringen möchten“, wird Kerstin Pflaum zitiert, Geschäftsstellenleiterin von helmstedt aktuell/Stadtmarketing. Alle Interessierten werden damit aufgerufen, sich bis spätestens 28. Februar 2023 mit ihrem Projekt zu bewerben. Auf der Internetseite www.kulturnacht-helmstedt.de ist ein Anmeldebogen zu finden, der lediglich ausgefüllt werden muss, heißt es weiter.

„Wir freuen uns über jede Bewerbung, die die Helmstedter Kulturnacht bereichert“, so Pflaum. Auch über Angebote von außergewöhnlichen Veranstaltungsorten, wie zum Beispiel Hinterhöfe oder Geschäfte, sei man dankbar. „Es wäre toll, wenn wir weitere Orte in der Helmstedter Innenstadt an diesem Abend für ein tolles, abgerundetes Programm nutzen könnten.“

Für Rückfragen bezüglich der Bewerbungen steht Kerstin Pflaum von helmstedt aktuell/Stadtmarketing unter (05351) 399347 oder unter kerstin.pflaum@helmstedtaktuell.de zur Verfügung.

red

