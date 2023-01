Sternsinger ziehen für guten Zweck durch den Landkreis Helmstedt

„Wir wünschen euch ein erfolgreiches Jahr: Caspar, Melchior und Balthasar“. Wenn dieser Vers erklingt, sind die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Ludgeri da. Am Freitag, 6. Januar – dem Dreikönigstag – konnte das Rathaus sie gemeinsam mit Pfarrer Thomas Jung und weiteren Begleitern hören. „Es ist eine gute Tradition, dass die Sternsinger am 6. Januar den Neujahrsgruß ins Rathaus bringen und ihren Segensspruch 20*C+M+B+23 an die Rathaustür schreiben“, sagt Bürgermeister Wittich Schobert.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Helmstedt. Mit Hilfe der Sternsingeraktion werden Kinderschutz und -partizipation gefördert.

Auch das Schöninger Rathaus wurde von Sternsingern besucht

Auch das Schöninger Rathaus bekam am 6. Januar Besuch: Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Marien standen vor den Toren. Die Jungen und Mädchen wurden im Bürgerbüro nach zwei Jahren coronabedingter Pause von Bürgermeister Malte Schneider und Mitarbeitern in Empfang genommen. Begleitet wurden sie von Annika und Martin Schubert.

Bürgermeister Schneider empfängt Sternsinger im Schöninger Rathaus. Foto: Stadt Schöningen

Die Sternsinger brachten in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen für das Jahr 2023 und sammelten für Not leidende Kinder in aller Welt. Die Buchstaben „C+M+B“ stehen für „Christus Mansionem Benedicat“ was aus dem Lateinischen übersetzt so viel bedeutet wie: „Christus segne dieses Haus“. Auch in Schöningen lautet das Motto: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“.

