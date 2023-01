Handtaschen aus Autos in Königslutter gestohlen

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche aus zwei geparkten Autos in Königslutter Handtaschen gestohlen. Wie die Helmstedter Polizei berichtet, geschahen die Diebstähle am Wochenende zwischen Freitag und und Sonntagabend in der Straße „An der Stadtmauer“.

Die Besitzerin eines betroffenen Autos bemerkte den Diebstahl und hatte Glück im Unglück: Ihre Handtasche hatte ohnehin leer im Auto gelegen. Auch ein Mercedes-Fahrer sah die eingeschlagene Scheibe an seinem Auto und stellte fest, dass seine Ledertasche auf dem Rücksitz fehlte.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer (05353) 941050 zu melden.

red

