Helmstedt: A39-Unfall im Berufsverkehr sorgt für langen Stau

Helmstedt. Auf der Autobahn 39 hat es am Donnerstagmorgen im Kreis Helmstedt einen Unfall gegeben. Es staut sich auf mehreren Kilometern.

Was ist zu beachten in einem Stau?

Rettungsgasse – so geht s richtig

Rettungsgasse – so geht s richtig

Auf der Autobahn 39 hat es am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Auffahrunfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei gibt es keine Verletzten. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Flechtorf in Fahrtrichtung Norden, also kurz vor der Stadtgrenze zu Wolfsburg. Wegen des Berufsverkehrs staute es sich um acht Uhr bis hinter die Anschlussstelle Scheppau. Das sind mehr als fünf Kilometer. Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld. Die Verkehrsmanagementzentrale kalkuliert derzeit mit einer Verzögerung von 45 Minuten.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Der Unfall ereignete sich auf dem linken Fahrstreifen. Verkehrsteilnehmer mögen darauf achten, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de