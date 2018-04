Andere Referentin zu Gast bei Frauenhilfe

Sunstedt Wegen Terminüberschneidungen in der Propstei Königslutter kommt am 10. April um 19.30 Uhr nicht wie vorgesehen Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan zur Frauenhilfe Sunstedt, sondern Adelheid Schnelle mit dem Thema „Unsere Hände – Symbol, Helfer und Ausdrucksmittel“. Die Pröpstin stellt sich dafür am...