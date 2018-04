Braunschweiger Kammerchor singt im Dom

Northern Lights – Nordeuropäische Chormusik der Gegenwart. Dieser Titel eines Chorwerks von Ola Gjeilo, einem seit 2001 in New York lebenden norwegischen Komponisten, liefert das Motto eines Chorkonzerts, das der Venti Voci Kammerchor aus Braunschweig am Freitag, 13. April, um 20 Uhr im Kaiserdom...