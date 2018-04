Orchester unterrichtet Viertklässler in Königslutter

Königslutter Praxisnaher Musikunterricht mit dem Blasorchester Blau-Gelb fand jetzt in der Grundschule an der Driebe in Königslutter statt. „Atemlos“ ging es los, denn dieser Hit von Helene Fischer eröffnete den Unterricht. Der musikalische Leiter des Orchesters, Jörg Tiemann, erklärte den Schülern die...