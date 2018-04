Anmeldung für Grundschüler

Königslutter Die Anmeldung der Grundschüler an der Haupt- und Realschule Königslutter ist vom2. bis 4. Mai möglich. Die Anmeldezeiten sind an allen Tagen von 8 bis 13 Uhr, am Donnerstag, 3. Mai, auch von 14 bis 17 Uhr. Die Eltern müssen das Halbjahreszeugnis im Original mitbringen. Das Anmeldeformular kann vor...