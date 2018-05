Modellbahner in Dortmund

Königslutter Die Modellbahner aus Königslutter haben an der weltgrößten Fachmesse, der 40. Intermodellbau in Dortmund teilgenommen. Laut Messekatalog waren bei der Jubiläumsveranstaltung in Dortmund wieder Top-Modellbahnanlagen aus fünf Ländern zu sehen. Mittendrin: die Anlage der Arbeitsgemeinschaft Eisenbahn...