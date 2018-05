Bach-Kantate in der Frellstedter St.-Vitus-Kirche

Frellstedt Die Propstei Königslutter feiert das 450-jährige Bestehen der Braunschweigischen Landeskirche. Im Jubiläumsjahr finden Gottesdienste mit Bach-Kantaten in der ganzen Landeskirche statt – zwei davon in der Propstei Königslutter: Bevor am 16. September die Bach-Kantate „Christus, der ist mein Leben“...