So soll das E-Center nach dem Umbau aussehen

Edeka in Königslutter will wachsen und moderner werden, und das für etwa 2,5 Millionen Euro. Was genau geplant ist, stellte Marktinhaber Andreas Gieseke am Dienstagabend den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Königslutter in der Sitzung des Gremiums vor. Anschließend warb er um Zustimmung für sein Vorhaben. Die braucht er, denn durch den Umbau überschreitet das geplante neue Café eine...