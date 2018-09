Die Gartenlaube in den Kleingartenverein Driebenberg brannte vollständig nieder.

Gartenlaube in Königslutter brennt vollständig nieder

Eine Gartenlaube im Kleingartenverein Driebenberg in Königslutter ist am frühen Donnerstagmorgen komplett niedergebrannt. Wie die Feuerwehr Königslutter berichtet, ging der Alarm um 5.18 Uhr ein. Als die Wehrleute eintrafen, standen die Laube sowie zwei nebenstehende Bäume bereits vollständig in Flammen.

Einsatz dauert zweieinhalb Stunden

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte den Brandort mit einer Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern. Zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz. Von der Gartenlaube war nur noch ein Haufen Asche übrig. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist unklar.