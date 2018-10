Als die Feuerwehr am Kleingartenverein Driebenberg eintraf, stand die Laube bereits vollständig in Flammen.

Königslutter. Immer wieder standen in den vergangenen Wochen Gartenlauben im Kleingartenverein Driebenberg in Flammen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Schon wieder brennt eine Gartenlaube in Königslutter

Schon wieder musste die Feuerwehr Königslutter zu einem Gartenlaubenbrand in den Kleingartenverein Driebenberg ausrücken. Wie Feuerwehrsprecher Aygün Erarslan berichtet, schrillten um 1.30 Uhr die Alarmglocken. Als die Wehrleute am Gartenverein ankamen, stand die Laube bereits vollständig in Flammen.

Feuerwehr fordert Verstärkung an

Die zwei Löschtrupps, die Einsatzleiter Thorsten Lupicki zur Brandbekämpfung einsetzte, mussten sich mit Atemmasken vor dem Rauch schützen. Nach einigen Minuten war klar: Die Einsatzkräfte brauchten Verstärkung. Deshalb rückten auch noch zwei weitere Tanklöschfahrzeuge aus Lelm und Ochsendorf an. Mit vereinten Kräften konnten die Wehrleute verhindern, dass die Flammen auch noch auf eine benachbarte Laube übergriffen. Ganze vier Stunden dauerte es, bis das Feuer endlich erstickt war, berichtet Erarslan weiter.

Zwar ist die Brandursache noch unklar, der Verdacht der Brandstiftung nährt sich aber immer weiter, denn: Für die Feuerwehr war es in jüngerer Vergangenheit nicht der Einsatz dieser Art. Immer wieder standen in den vergangenen Wochen Gartenlauben im Kleingartenverein Driebenberg in Flammen.

Erneut steht eine Gartenlaube in Königslutter in Flammen Bei dem Brand im Kleingartenverein Driebenberg konnte die Feuerwehr am frühen Morgen des 2. Oktober Schlimmeres verhindern. Foto: Feuerwehr Königslutter

