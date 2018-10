Gegen 19.50 Uhr rückte die Feuerwehr Königslutter in die Straße Am Rischbleck aus.

Feuerwehreinsatz in Königslutter – Grünschnitt in Flammen

Etwa um 19.50 Uhr ist die Feuerwehr Königslutter am Samstagabend in die Straße Am Rischbleck ausgerückt. Zunächst wurde vermutet, dass eine Gartenlaube brennt. Vor Ort stellte sich aber nach Angaben von Marko Faber, stellvertretender Ortsbrandmeister Königslutter, heraus, dass etwa 10 Quadratmeter Grünschnitt brennt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Ursache noch nicht bekannt.