Schälchenstein in Warberg ist vermutlich doch keiner

Das Foto zeigt Henning Zellmer am angeblichen Schälchenstein in Warberg. Dieser ist wohl aber ein Rhätsandstein.

Der in Warberg in der Nähe der Burg ausgemachte vermeintliche Schälchenstein (wir berichteten) ist wohl doch keiner. Zumindest melden Experten erhebliche Zweifel am Fund von Hans-Peter Roppel vom Verein Deutsche Burgenvereinigung an.

Dieser vermutet, der Stein zeige ein von Menschenhand geschaffenes Gesicht und könnte Teil eines königlichen oder fürstlichen Grabbaus aus der Zeit der Kelten sein. Der Geologe Henning Zellmer, Leiter des Geopark-Informationszentrums in Königslutter, hat sich den Stein angesehen. Sein Urteil: „Das ist ein Rhätsandstein.“ Er glaube nicht, dass einst Menschen die Löcher in diesen harten Brocken gebracht haben.

Mit dieser Meinung steht er nicht alleine. Der Stein war nicht immer Teil einer Grundstückseingrenzung in Warberg. Vor 20 Jahren, so erfahren wir, haben ihn Landwirte in Emmerstedt ganz in der Nähe der alten Lüneburger Heerstraße beim Tiefpflügen an die Oberfläche geholt. Henning Zellmer ordnet ihn zeitlich ein: „Die letzte Kaltzeit vor 100 bis 20.000 Jahren hat ihn vermutlich liegenlassen“, sagte er bei einem Lokaltermin, und: Er müsse wohl in einem Fluss gelegen haben.

Zwei Aspekte verraten dem Experten das. Einer ist die Oberfläche des vermeintlichen Schälchensteins. Die ist von rauer Struktur. Zum Vergleich zeigt Zellmer einen zweiten Rhätsandstein mit glatter Oberfläche. Dafür haben demnach Wind und feinster Quarzsand über sehr lange Zeit gesorgt. Sozusagen im Sandstrahlverfahren der Geschichte ist der Stein geschmeidig geworden.

Ganz anders der Stein mit dem vermuteten Gesicht. Die Löcher in ihm sind nach Zellmers Meinung durch kleinere Steine entstanden. Die haben sich demnach verfangen und sind wie in einem Strudel in der Strömung eines Flusses immer im Kreis bewegt worden. Über viele Jahre sind so wohl die Löcher im größeren Exemplar entstanden. Auch die Kreisarchäologin Monika Bernatzky hat so ihre Zweifel am Schälchenstein von Warberg, insbesondere an der Vorstellung, dieser könnte Teil einer königlichen oder fürstlichen Grabstätte aus der Zeit der Kelten vor angeblich etwa 2000 vor Christus sein, wie Hans-Peter Roppel es vermutete.

Man könne zwar nichts ausschließen, jedoch bringe man Schälchensteine eher mit Großsteingräbern im Norden in Verbindung. Der in Warberg sei für einen Deckstein eines solchen Grabes wohl zu klein. Und schließlich stößt sich die Expertin an der zeitlichen Einordnung: 2000 vor Christus befinde man sich noch am Anfang der Bronzezeit. Wenn man von Kelten sprechen möchte, so bewege man sich in der Zeit um etwa 500 vor Christus.