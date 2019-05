Wohnbungalow in Räbke brennt ab – Zwei Hunde sterben

Ein 70 Quadratmeter großer Wohnbungalow aus Holz ist am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Straße An der Obermühle abgebrannt. In dem Feuer starben die beiden Hunde des 54-jährigen Mieters. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde auch ein daneben geparkter Wohnanhänger. Wem der Bungalow gehörte und was die Brandursache sein könnte, ist noch unklar.

