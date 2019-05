Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls in Beiendorf (Symbolbild).

Beienrode. Bei dem Unfall hat der Fahrer in Beienrode ein geparktes Auto gerammt und Schleifspuren auf 1,5 Meter Länge hinterlassen.

Unfallflucht in Beienrode – Autofahrer zerkratzt fremden Wagen

Schleif- und Kratzspuren auf einer Länge von 1,5 Meter hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem Skoda Oktavia hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, ist der Fahrer nach dem Unfall geflüchtet.

Eine 38-Jährige Autofahrerin hatte ihren Skoda Oktavia am Samstag, 25. Mai, 17.50 Uhr, in der Steinumer Straße gegenüber dem „Haus der helfenden Hände“ zum Parken abgestellt.

Der Wagen stand in Fahrtrichtung Groß Steinum am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 20:20 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen ihr Auto an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt hatte. Die Kosten für die Reparatur des Schaden betragen 3000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese können sich unter der Nummer (05353) 941050 melden.