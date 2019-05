Die Familie der Dießel-Schule Königslutter feiert den Sommer

„Einmal in der Woche wird jedes Kind nass.“ Das sagte Michael Leson und meinte einen Besuch im warmen Bad der Rudol-Dießel-Schule in Königslutter. Leson leitet sie. Am vergangenen Samstag öffnete diese ihre Türen für die Öffentlichkeit und lud die Menschen zum Sommerfest in den großen Schulgarten,...