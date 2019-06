Königslutter. Der Radfahrer auf dem Fußweg in der Rottorfer Straße unterwegs. Eine Autofahrerin hat ihn beim Abbiegen übersehen.

Radfahrer in Königslutter über Motorhaube geschleudert

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall über die Motorhaube eines Autos geschleudert. Der Mann verletzte sich laut Polizeiangaben am Kopf und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden.

Zu dem Unfall kam es am Mittwochabend auf der Rottorfer Straße. Eine 61-jährige Autofahrerin wollte gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW Up aus der Straße Amtsgarten links in die Rottorfer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den 49-Jährigen Radfahrer, aus Königslutter, der auf dem Fußweg auf der Rottorfer Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision.