Rat Königslutter will Kaiserdom und Lutterquelle vernetzen

Der Rat der Stadt Königslutter hat am Donnerstag ein Konzept zur Vernetzung des Kaiserdomumfeldes mit der Lutterquelle und der Innenstadt beschlossen, Änderungen am Ganztagskonzept der Grundschule zugestimmt und zwei neue Schiedspersonen gewählt. Mit dem Konzept soll der Tourismus in der Domstadt...