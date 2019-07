ARCHIV - 12.04.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht (Foto mit Zoomeffekt). Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz will die schleswig-holsteinische Landesregierung bislang auf der Kippe stehende Stellen nun doch erhalten und sogar neue schaffen. (zu dpa "Regierungschef Günther: Neue Stellen für die innere Sicherheit") Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Trickbetrüger täuschen Spendensammelaktion in Königslutter vor

Trickbetrüger haben auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrum in der Rottorfer Straße Kunden aggressiv um Bargeld angebettelt. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ging das südländisch aussehende Pärchen am Freitagmittag auf Kunden zu und behaupteten Spenden für Taubstumme zu sammeln.

Sie hatten ein Klemmbrett mit einem Zettel darauf dabei, auf dem Daten von Personen standen, die den Anschein erwecken sollten, dass diese Personen bereits gespendet hätten. Im Nachhinein erwies sich diese Klemmbrettgeschichte als komplett falsch. Als zwei Angestellte des Centers die beiden Spendensammler ansprachen, reagierten diese äußerst aggressiv und griffen die Angestellten an. Dabei versuchte der Mann mehrfach mit der Faust, die Frau mit einem Stift in ihrer Hand ins Gesicht ihrer Gegenüber zu schlagen und zu stechen.

Die Angestellten des Marktes konnten die Frau nicht aufhalten, so dass es ihr schließlich gelang, sich in einen weißen VW Passat mit Bochumer Kennzeichen zu flüchten und davonzufahren. Der Mann konnte letztendlich festgehalten und der Polizei übergeben werden. Die beiden Angestellten des Einkaufszentrums blieben bei dem Gerangel unverletzt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme kam heraus, dass es sich bei der männlichen Person um einen 19-Jährigen aus Herne handelt. Bei ihm fanden die Beamten Bargeld, welches aus der vorher stattgefundenen Bettelaktion stammen dürfte.

Die unbekannte weibliche Person, war etwa 1,60 Meter groß und korpulent. Sie hatte schwarze, zu einem Zopf zusammengebundenen Haare und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte: (05353) 941050.